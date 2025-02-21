Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışına karşı ekipleriyle görev başında. Kar yağışının başladığı andan itibaren sahada olan ekipler, hafta sonunda da mesaisini sürdürecek.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve güvenli ulaşımı sağlamak için merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle; Güngören, Kadriye, Atlas, Üçpınar, Unçukuru, Maksempınar, Korubaşı, İnegazi, Görükle/Dumlupınar, Doğanköy, Çamlıca, Hasanağa, Kayapa ve 30 Ağustos mahalleleri gibi bölgelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, 14 tuzlama aracı, 2 greyder, 4 kar küreme aracı ve 2 loder ile birlikte 24 saat aralıksız çalışıyor.