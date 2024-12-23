MEM Genç Sahne’nin konukları Deniz Cengiz ve Ezo Sarıcı oluşturdukları “Keman ve Piyano İkilisi” ile farklı ülkelerde de sunacakları programlarıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) düzenlenen “MEM Genç Sahne” konserlerinde genç yetenekler Deniz Cengiz ve Ezo Sarıcı sahne aldı. Cengiz ve Sarıcı’nın oluşturduğu “Keman ve Piyano İkilisi”, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış iki genç sanatçı, farklı ülkelerde de sunmayı planladıkları özel repertuvarlarını MEM Genç Sahne’de dinleyicilerle paylaştı. Büyük ilgi gören konserde, Cengiz ve Sarıcı dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatarak, alkış topladı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, konser sonunda genç sanatçıları tebrik etti. Genç müzisyenlere sanat yolculuklarında başarılar dileyen Şahin, desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.