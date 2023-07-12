Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından, Podyum Park içinde bulunan Köşebaşı Restoran'a örnek işyeri belgesi verildi.Simlanur İnce - Memet Can YEŞİLBAŞ / Bursada Bugün

BURSA (İGFA) - Köşebaşı Restoran sahibi Özcan Dilekyiğit'e örnek işyeri belgesini veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Uzun yıllardır örnek işyerlerine vermiş olduğumuz bir çalışma. Tüm kriterleri karşılayan işletmeler, en iyi hizmet veren işletmeler arasına giriyor" dedi.

Gerçekleştirilen örnek işyeri belgesi takdiminde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da eşlik etti.

https://youtu.be/r3iQbuh2zpU

"NİLÜFERLİLER BU İŞLETMELERİ TERCİH EDİYOR"

Köşebaşı'nin Nilüfer'de 21'nci işletme olduğunu kaydeden Başkan Erdem, "Uzun yıllardır örnek işyerlerine vermiş olduğumuz bir çalışma. Belediyemiz bünyesinde teknik arkadaşlarımız aday işletmelere ziyaretlerde bulunuyorlar. Hijyen başta olmak üzere birçok kriter arıyoruz. Tüm kriterleri karşılayan işletmeler, en iyi hizmet veren işletmeler arasına giriyor. Köşebaşı'da 21'nci işletme oldu. Nilüferliler'in bu işletmeleri kullanmalarını, bu işletmelerde hizmet almalarını sağlıyoruz" dedi.

"BU GÜZELLİĞİ BURSALILARLA BİRLİKTE KAZANDIK"

Köşebaşı Restoranı Sahibi Özcan Dilekyiğit ise, örnek işyeri belgesi almak tabii ki güzel bir duygu olduğunu belirterek, Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gerekli denetimlerden geçerek, personel bakımından, hijyen ve gıda bakımından periyodik bir denetime tabii tutulduklarını kaydeden Dilekyiğit, "Bu denetim sonucunda Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem, bu belgeyi hak kazandığımızı bildirdi. Bugün de bu törenle belgemizi aldık. Restoranım ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği Bursalılarla birlikte sağladık. Aynı zamanda Köşebaşı'nın kurucusu olan Ali Akkaş ve Mehmet Yeşilyurt'un sayesinde Bursa'ya böyle bir mekan kazandırmış olduk" diye konuştu.