Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Koza Buluşmaları’nın 2025 yılındaki ilk konuğu, ödüllü yazar Hakan Akdoğan oldu. Akdoğan, “Uysal Bedenler ve Mahremiyet Erozyonu” başlıklı söyleşisinde kimlik, iktidar ve mahremiyet üzerine değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2025 yılının ilk Koza Buluşmaları etkinliğinde yazar Hakan Akdoğan’ı ağırladı.

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve Koza Kütüphane’de düzenlenen söyleşide; “Uysal Bedenler ve Mahremiyet Erozyonu” konusu ele alındı. Yazar Hakan Akdoğan, modern dünyada bireylerin iktidar mekanizmaları tarafından nasıl şekillendirildiğini ve sosyal medyanın gözetleme kültürüne etkilerini anlattı.

Modern ve postmodern dünyada beden, kimlik ve iktidar ilişkisi üzerine görüşlerini paylaşan Akdoğan, “Bedenin iktidarla olan ilişkisi tarihin her döneminde varlığını sürdürüyor. Hepimiz, içine doğduğumuz dilin ve kimlik kalıplarının etkisine maruz kalıyoruz” dedi.

Söyleşide özellikle biyo-iktidar kavramı üzerinde duran Akdoğan, sosyal medyanın gözetleme ve teşhir aracı haline geldiğini belirterek, bunun biyo-iktidarın en büyük silahı olduğunu söyledi.

“Günümüzde herkes adeta bir kamerayız, hepimiz bile isteye gözetliyor ve gözetleniyoruz" diyen Akdoğan, “Sosyal medya; gözetlemenin, gözetlenmenin, teşhir etmenin ve edilmenin en önemli aracı ve biyo-iktidarın en büyük silahıdır. Çünkü biz bile isteye nerede ve kimlerle olduğumuzu duyuruyoruz. Bunu da seve seve yapıyoruz. Yapmazsak da norm dışı kalıyoruz.” diye konuştu. Mahremiyet erozyonunun, günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “Bizler dünya tarihinde mahremiyet erozyonunu en çok yaşayan nesiliz. Bunu bizden sonrakiler daha fazla yaşayacak. Bilgisayarınızın, telefonunuzun başında attığınız her adım, mahremiyet erozyonuna neden oluyor. Ancak kaçınılmaz olarak da bunu yapmak zorundayız” dedi.

Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Hakan Akdoğan, “Kenet” isimli kitabını da okurları için imzaladı.