Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin 40 dönümlük alanda ürettiği lavantalarda bu yıl 4 bin kilograma yakın hasat alındı. Ürünler, Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’nde işlenip katma değerli ürünlere dönüştürülerek, ekonomiye katkı sağlayacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak hedefiyle hayata geçirdiği lavanta üretim projesinde bu yılın hasadı başladı.

2024 yılında Fadıllı ve Karacaoba mahallelerinde toplam 40 dönümlük alanda toprakla buluşturulan lavanta fideleri, bir yıllık emeğin ardından mor çiçeklerini açtı. Kimyasal ilaç kullanılmadan ve minimum su ile tamamen doğa dostu yöntemlerle yetiştirilen lavantalar özenle toplanıyor. Hasat dönemi ile birlikte bu tarlalardan yaklaşık 4 bin kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor.

Hasat edilen lavantalar, Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’nde işlenerek uçucu yağ ve hidrosol gibi değerli ham maddelere dönüştürülecek. Bu ürünler sabun, kolonya ve lavanta yağı gibi katma değerli ürünler haline getirilerek halkla buluşturulacak.

Fadıllı Mahallesi’ndeki lavanta hasadına katılarak işçilerle birlikte lavanta toplayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu üretimi yapmaktaki amaçlarının çiftçinin refahını artırmak ve ilçede tarımı yeniden canlandırmak olduğunu vurguladı. Nilüfer’in çiftçisini yeniden Nilüfer’in efendisi yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, tüm çiftçilere lavanta üretme çağrısında bulundu.

Lavantanın ekonomik potansiyeline dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Bu değerli bitkiden lavanta yağı, sabun, kolonya gibi katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Lavantanın en önemli özelliği, verimli topraklara ihtiyaç duymaması ve çok az suyla, kıraç arazilerde dahi yetişebilmesidir. Böylece üretim dışında kalmış topraklarımızı ekonomiye kazandırarak, çiftçimizin cebine daha fazla para girmesini ve üretim gücünün artmasını sağlayacağız” dedi. Başkan Şadi Özdemir, lavantanın tarımsal gelirin yanı sıra arıcılık ve kırsal turizme de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Hasadın ardından Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’ni de ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, lavantanın distilasyon süreci ve elde edilen ham maddelerden üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.