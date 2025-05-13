Bursa Nilüfer 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde okul öncesi çocuklar, kurulan parkurlarda kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar keyifli bir gün yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 23. Uluslararası Spor Şenlikleri, her yaştan katılımcıya yönelik etkinlikleriyle sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen “Okul Öncesi Şenliği”nde minikler, özel olarak hazırlanan parkurlarda rekabete girdi.

İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleşen etkinlikte, 22 farklı okuldan toplam bin 200 öğrenci, 6 ayrı parkurda yarışma heyecanı yaşadı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de miniklerin bu özel gününde yanlarında yer alarak, heyecanlarına ortak oldu.

Sembol taşıma, yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme, top atma ve şişe devirme kategorilerinde yarışan çocuklar, hem eğlendi hem de sportif becerilerini sergileme imkanı buldu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmalarda çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.