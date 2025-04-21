Bursa Nilüfer Belediyesi, Gölyazı Kültürevi’nin tarihi atmosferinde “Bahar Operası”nı sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Bahar Operası” Gölyazı Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Tarihi bir atmosferde gerçekleştirilen konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ile birlikte izledi.

Baharın karşılandığı konserde, yurtdışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken soprano Burcu Hancı ve bariton Serhan Bali, piyanist Dilan Dereli'nin eşliğinde sahne aldı. Sanatçılar, dinleyicilere hem solo eserler hem de düetler seslendirdi. Konserde sevilen opera eserleri ve aryaların yanı sıra Türkçe sözlü şarkılar, tangolar ve türkülere de yer verildi. Burcu Hancı bir öğrencisini sahneye davet ederek, bir eseri onunla birlikte söyledi. Konser sırasında seyircilerden bir çift ise sanatçılara tango performanslarıyla eşlik etti.

Konser sonunda dinleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise sanatçılara çiçek vererek, tebrik etti. Burcu Hancı, Serhan Bali ve Dilan Dereli ise Gölyazı Kültürevi’nin atmosferinden çok etkilendiklerini dile getirerek, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.