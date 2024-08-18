Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kuruçeşme Mahallesi’nde 40 dönüm arazi üzerine kurulan, sokak hayvanlarının barınma ve rehabilitasyonunun amaçlandığı Doğal Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kuruçeşme Mahallesi’nde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için bir merkez olarak planlanan Doğal Yaşam Alanı’nı ziyaret etti.

Ziyarete Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, Nilüfer Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu Başkanı Mehtap Esen, komisyon üyeleri Ali Ekber Can ve Rahime Nur Gökçe de katıldı.

Binlerce sokak hayvanının tedavi edilerek, barınma imkanının sağlanacağı 40 dönüm arazi üzerine kurulan alanda incelemelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, sokak hayvanlarına yönelik projeyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Patili dostların yaşam haklarının korunacağı bir alan oluşturmak istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye olarak sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için önemli bir bütçe ayırdıklarını belirtti. Şadi Özdemir, “Her yerde söylüyorum. Bir canlının canını alma hakkını kendimde görmüyorum. Burada hayvansever vatandaşlarımızla ‘askıda kısırlaştırma’ gibi bir proje yapılabilir. Bu konuda bütçe ayıran tek belediyeyiz. Bu bütçeyi biraz daha büyütebiliriz ama sınırsız bütçe kullanamayız” dedi.

“KISIRLAŞTIRMA ARTIRILMALI”

Başkan Şadi Özdemir sokak hayvanları sorununun çözümünün elzem olduğunu belirterek, “Bu işin doğrusu, sokak hayvanlarının popülasyonunu azaltmak için kısırlaştırmayı çoğaltmak. Bu işi sadece bir belediye değil bütün belediyeler yapmalı. Daha sonrasında ise hayvanlara çipleme işlemi yapmalıyız. Bu konuda hassas ve etkin mücadele için sayının da bilinmesi gerekiyor. Ölçmediğimiz şeyi değerlendirebilme imkânımız da yok” ifadelerini kullandı.