Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in mahalleliler ile bir araya gelip, onların talep ve önerilerini dinlediği ‘Şadi Başkan Mahallende Söz Sende’ buluşmasının son durağı İhsaniye Mahallesi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde başlatılan ‘Şadi Başkan Mahallende Söz Sende’ programı bu kez İhsaniye Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Buluşmada Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı ve Nilüfer’deki diğer mahalle muhtarları yer aldı.

Buluşma öncesinde bölge esnafını ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, “hayırlı işler” dileklerinde bulundu. Ardından İhsaniye Mahalle Muhtarlığı’na geçen Başkan Şadi Özdemir, burada bir sürprizle karşılaştı. Nilüferli mahalle muhtarları yaptıkları organizasyon ile Başkan Şadi Özdemir’in doğum gününü kutladı.

Cami Sokak Muhtarlık yanındaki park alanında gerçekleşen buluşmada mahalleliler; beklenti ve taleplerini sıraladı.

Yoğun ilgi gören buluşmada vatandaşların; engelli parkları ve yollarının yenilenmesi, kentsel dönüşüm, çocuk oyun parkının yenilenmesi ve pazarlarda fiyat denetiminin yapılması yönünde talepleri oldu. Vatandaşlarla iletişimin önemini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, doğrudan iletişim kurarak, onların sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek istediklerini söyledi.

İhsaniye Mahallesi sakinleri, Başkan Şadi Özdemir’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür etti.