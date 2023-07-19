Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi sakinler oyun parkı ve otopark sorununa dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi’nin sorunları ele alındı.

Üçevler Mahallesi’nin iyiliklerini, güzelliklerini, sorunlarını mahalle halkıyla, mahalle esnafıyla ve mahalle muhtarıyla konuştuk.

Mahalle sakinleri otopark ve oyun parkı konusundaki eksikliğinden bahsederken, esnafı da ayrıca belirli bölgelerde çok fazla uyuşturucu kullanan genç olduğundan, bazı yolların bozuk olması sebebiyle de mahallede trafik kazalarının yaşanmasına vurgu yaptı.

Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ise, yaptığı açıklamada, “4 yılda hem Nilüfer Belediyesi hem Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki büyük parkımız mahallemize kazandırıldı. Sağlık ocağımızda eksiklikler vardı. Hekimlerimiz eksikti, bunları tamamladık. Yolların, kaldırımların, asfaltların düzenlenmesi için hizmet anlamında geri dönüş beklemekteyiz. Şu an en çok mücadele ettiğimiz konu bir okul bir lise bir ortaokul mahallemize kazandırmak" diye konuştu.

https://youtu.be/CvTGk0-HFNc