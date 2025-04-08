Bursa Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenleyeceği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’ne sayılı günler kaldı. 20 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 20 bin öğrencinin 19 farklı branşta yarışacağı şenliğin açılış töreni 16 Nisan’da yapılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri bu yıl da binlerce öğrenciyi buluşturacak. Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde; Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek şenliklerde, 19 branşta müsabakalar yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kapsayan tarihlerde düzenlenen şenliklerde 20 bine yakın spor etkinliklerinde buluşacak.

Açılış töreni 16 Nisan’da Cngiz Göllü Voleybol Salonu’nda yapılacak 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde Bursa’nın yanı sıra Nilüfer Belediyesi’nin yurtiçi ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden toplam 166 okuldan katılım olacak. Şenliklere; Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kentlerinin bulunduğu Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, KKTC, Almanya, Polonya, Bosna Hersek gibi ülkelerin yanı sıra ülkemizden de farklı illerden katılımın olacak. Öğrenciler; artistik cimnastik, atletizm, badminton, basketbol, eskrim, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, plaj voleybolu, satranç, tenis ve voleybol gibi 19 farklı branşta mücadele edecek. Ayrıca Geleneksel Türk Oyunları, Okul Öncesi, Özel Eğitim Kurumları ile Uçurtma şenlikleri de düzenlenecek.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’ni 23’üncü kez düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında çocuklarımızı ve gençlerimizi yine sporla buluşturacağız. Nilüfer’de, sporun ruhunu bir ay boyunca çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte yaşayacağız. Bursalılar’ı 16 Nisan’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yapılacak açılış törenimize ve birbirinden zevkli mücadeleleri izlemeye davet ediyoruz” dedi.