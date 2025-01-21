Bursa Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl tatiline çıkan çocuklar için hazırladığı etkinlikler başladı. Tatil süresince çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirecekleri ve sanatla buluşacakları birçok etkinliğe katılabiliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, karne alarak yarıyıl tatiline çıkan çocuklar için 2 hafta boyunca eğlenceli ve eğitici ücretsiz etkinlikler hazırladı. 7-15 yaş arası çocuklar, tatilde birbirinden farklı atölyelerle hem yeni beceriler kazanıyorlar hem de farklı alanları deneyimleme fırsatı buluyorlar.

Yarıyıl tatili etkinlikleri “Çocuklar Depoda” etkinliği ile başladı. Pancar Deposu’ndaki etkinlikte 9-14 yaş arası öğrenciler, mutfak atölyesinde hünerlerini sergilerken, 7-12 yaş arası çocuklar ritim atölyesinde müziğin sesine kulak verdi. 9-10 yaş arası öğrenciler ise, “Yaratıcı Okuma ve Drama Atölyesi’nde hayal güçlerini geliştirerek, iletişim becerilerini geliştirdi.

MÜZELERDE DRAMA GÜNLERİ

Yarıyıl tatili boyunca hemen hemen her gün bir etkinlik, çocuklarla buluşacak. 28 Ocak Salı günü saat 13.00’de Arı Evi’nde 8-12 yaş arası için “Kağıt ile İllüstrasyon”, 9-12 yaş aralığı için ise drama atölyesi düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi müzeleri de drama günleri için öğrencilere, kapılarını açıyor. 22 Ocak tarihinde Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde, 29 Ocak tarihinde ise Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde drama atölyesi gerçekleştirilecek.

“HER ŞEY BOYA OLABİLİR”

25 Ocak saat 15.00’de “Ben Yüksel Arslan: Her Şey Boya Olabilir” isimli atölye 8-12 yaş arası çocukları ağırlayacak. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen “Gökyüzü Başımızın Üstüne Düşebilir” isimli sergiden yola çıkarak yapılandırılan atölye programı, Yüksel Arslan’ın eser oluşturma süresince yaşadığı deneyimlerin ve hazırladığı boya reçetelerinin izini sürmeye davet ediyor. Çocuklar, sanatçının atölyesine kapı aralayarak, doğal malzemelerin boyaya nasıl dönüştüğünün bilgisine sahibi olacakları bir deneyim yaşayacaklar.

KELİMELERİN İZİNİ SÜRECEKLER

Nilüfer Belediyesi’nin kütüphaneleri de farklı atölyelere ev sahipliği yapacak. Bu etkinlikler kapsamında; 22 Ocak’ta Demirci Kütüphanesi’nde “Yaratıcı Okuma Atölyesi”, 23 Ocak’ta Çocuk Kütüphanesi’nde “Hayal Panosu - Yaratıcılık Atölyesi”, 28 Ocak’ta Şiir Kütüphanesi’nde “Kolektif Şiir Atölyesi”, 29 Ocak’ta Koza Kütüphane’de “Çocuklar Kütüphanede - Nehir Yarar'ın Önüm Arkam Sağım Solum Sınav Atölyesi”, 30 Ocak’ta Akkılıç Kütüphanesi’nde “Felsefe Atölyesi”, 20-31 Ocak arası Gezici Kütüphane’de ise “Gizemli Harfler: Kelime Türetme Atölyesi” çocuklarla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Atölye’de de öğrencilere yönelik kodlama atölyeleri gerçekleştirilecek. Yaş gruplarına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek Temel Kodlama ve Beceri Atölyeleri hem Atölye Nilüfer Fethiye’de hem de Pancar Deposu’nda düzenlenecek.

ÜCRETSİZ FİLM GÖSTERİMLERİ

Nilüferli çocuklar, yarıyıl tatilinde sinema keyfi de yaşayacak. 24-30 Ocak tarihleri arasında “Garfield” ve 17-23 Ocak tarihleri arasında ise “Wonka” isimli 2 film Konak Kültürevi’nde izlenime sunulacak.

Çocuk filmlerini izlemek isteyen öğrenciler, https://bilet.nilufer.bel.tr adresinden ücretsiz olarak biletlerini temin edebilir.