Bursa’ya bağlı Nilüfer’de yeni yıl heyecanı başladı. 2025 yılına sayılı günler kala, Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği “Nilüfer Yeni Yıl Festivali”; alışveriş stantları, konserler, DJ performans, atlı karınca, buz pisti gibi birçok etkinlik ile ziyaretçilerini ağırlıyor.BURSA (İGFA) - 31 Aralık 2024 tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek olan “Yeni Yıl Festivali” her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Festival kapsamında yiyecek-içecek ve alışveriş stantları kurulurken, çocuklar için de atlı karınca, buz pisti gibi çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Festival, yeni yıla kadar DJ performansları ve konserlerle de eğlencenin adresi olacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hafta sonu yoğun ilgi gören festivalde alışveriş stantlarını gezerek, stant açan esnafla sohbet etti. Alana gelen ziyaretçilerle de günün anısına fotoğraf çektiren Başkan Şadi Özdemir, Bursalılar’ı Nilüfer’deki festival coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Ekonomik koşulların herkes için zorlayıcı olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Vatandaşlarımız bu tip etkinliklerle keyifli zaman geçirerek, yeni yılı karşılasın istiyoruz. Ziyaretçiler, yeni yıl için hediyeler alabilir, yeme-içme stantlarında yerel lezzetlerin tadına bakabilirler. Festivalimizde çocuklarımız için de etkinlik alanları mevcut” diye konuştu.

CENGİZ ATEŞ SAHNE ALDI

“Nilüfer Yeni Yıl Festivali” kapsamında Bursa’nın sevilen sanatçılarından Cengiz Ateş de 14 Aralık Cumartesi gecesi sahne aldı. Popüler şarkıları seslendiren Ateş ile dinleyiciler eğlenceli bir akşam geçirdi. Cengiz Ateş, konser sonunda Başkan Şadi Özdemir’i de sahneye davet etti. İzmir Marşı’nı birlikte söyleyen Başkan Şadi Özdemir ve Cengiz Ateş’e alanda bulunan vatandaşlar da eşlik etti.