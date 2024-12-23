Bursa Nilüfer Oda Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Korosu düzenlediği Yeni Yıl Özel Konseri'nde klasik müziğin en sevilen eserleri müzikseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Yurt içi ve yurtdışında kazandığı ödüllerle adından söz ettiren Nilüfer Belediyesi sanat toplulukları, yeni yıl öncesinde müzikseverlere unutulmaz bir yılbaşı konseri sundu. Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'ndeki (AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleşen konseri Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz de izledi.

Orkestra Şefi Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası ile Zeynep Göknur Yıldız şefliğindeki Nilüfer Çoksesli Korosu'nun sahne aldığı gecede, soprano Yasemin Ek'in solist performansı da büyük beğeni topladı. Yaklaşık bir saat süren programda klasik müziğin seçkin eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Seyircilerin büyük beğenisini toplayan konserin sonunda Şef Deniz Tan, Koro Şefi Zeynep Göknur Yıldız ve solist Yasemin Ek'e çiçek veren Başkan Şadi Özdemir, “Yeni yıla sayılı günler kala böylesi bir müzik ziyafeti ile buluşmak hepimize iyi geldi. Nilüfer Oda Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Korosu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nı tebrik ediyorum” dedi.