Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ile birlikte Bursa Barosu ve TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerini ziyaret etti. Görüşmelerde, ortak akılla yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Zerrin Güleş, Emre Karagöz; Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile birlikte Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde ziyaretlerde bulundu.

Başkan Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet, ilk olarak Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Barosu arasında yapılabilecek iş birlikleri ve ortak projeler ele alındı. Bursa Barosu’nun kent için önemli kuruluşlardan birisi olduğuna işaret eden Başkan Şadi Özdemir, yaptıkları çalışmaları anlattı. Nilüfer Belediyesi bünyesinde ‘Eşitlik Birimi’ kurduklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, şiddet mağduru kadınların hukuki ve psikolojik desteğini üstlendiklerini de kaydetti. Kadın sığınma evi konusundaki projelerini de anlatan Başkan Şadi Özdemir, dezavantajlı gruplarla ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, kendilerinin de çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini ve birçok alanda iş birliği yapabileceklerini kaydetti. Öztosun, ziyaretten dolayı Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür etti. Başkan Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet, daha sonra TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) bileşenleri ile bir araya geldi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın da yer aldığı buluşmada, oluşturulması planlanan Danışma Kurulu’nun detayları ele alındı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, “Nilüfer’i daha yaşanabilir bir kent yapmak için, tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Oda başkanları ve temsilcilerinin de fikirlerini sunduğu görüşmede TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Murat Korkut da, kent için katkı vermekten duyacakları memnuniyeti dile getirdi.