Bursa'da Nilüfer Belediyesi, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” nedeniyle çölyaklı bireylere yemek ikram etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Bu kapsamda, Nilüfer Kent Lokantası’nda Bursa Çölyakla Yaşam Derneği iş birliğinde 20 çölyaklı birey için özel olarak glütensiz menüler hazırlandı.

Özel menünün sunulduğu yemek buluşmasına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altaylı da katıldı. Özel olarak hazırlanan menüyü alan katılımcılar, yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.

Nilüfer Belediyesi, toplumdaki çölyaklı bireylere yönelik bakışı geliştirmek adına etkinliğin boyutunu da geniş tuttu. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kreşlerde miniklere, huzurevlerindeki yaşlılara özel olarak hazırlanmış glütensiz menüler ikram edildi.