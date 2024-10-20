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THF Erkekler Süper Ligi’nde 2’nci sırada bulunan Nilüfer Belediyespor, 9’uncu haftada ligin lideri Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak. İki namağlup takımın mücadelesi, 30 Ekim’de Üçevler Spor Tesisi’nde oynanacak.

Çekişmeli geçen ilk yarıyı 19 – 18 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda oyun hakimiyetini ele alarak farkı açtı. İkinci yarıyı 21 – 17, karşılaşmayı da 40-35 kazanan Bursa ekibi bu skorla, namağlup serisini 8 maça çıkardı.

Beşirli Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibini 40 – 35 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, art arda 7’nci galibiyetini aldı.

Bursa'da Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 40-35 galip gelerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu.

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