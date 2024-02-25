AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, İhsaniye Pazar Alanı’nda gençlerle bilim ve teknoloji üzerine hayata geçirmeyi amaçladığı projeler hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İhsaniye Pazar Alanı’nda gençlerle biraraya gelen AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, bilim ve teknoloji üzerine kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.Çolak, günümüzde tüm gelişmiş ülkelerin, bilimsel araştırmalara önem vererek bu alanda büyük harcamalar yaptıklarını, güçlerini bilim ve teknolojiden aldıklarını söyledi.

Türk bilim insanlarının ve genç beyinlerin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünya çapında bilime ışık tutacak çalışmalar yapacaklarına yürekten inandığını kaydeden Çolak, seçim vaatleri arasında yer alan bilim ve teknoloji üzerine hayata geçirmeyi amaçladığı projeler hakkında bilgi verdi.

NİLÜFER BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Çocukların deneyerek, eğlenerek, uygulayarak ve yaşayarak bilimi öğreneceği, “Nilüfer Bilim ve Teknoloji Merkezi”ni hizmete açacaklarını ifade eden Çolak; “Bu merkez tamamen gelişim odaklı bir eğitim sistemine sahip olacak. TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilecek kampüste; deney düzenekleri, bilimsel çalışmaların yapılacağı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri yer alacak” dedi.

DENEYAP ATÖLYELERİ

Gençlere yönelik bilim ve teknoloji alanında yapılacak yatırımların bununla sınır olmadığını kaydeden AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, gençler için teknoloji atölyeleri kurulacağının da müjdesini verdi.

NİLÜFER İNOVASYON VE KULUÇKA MERKEZİ

Çolak, bölge üniversiteleri işbirliğiyle açılacak Nilüfer İnovasyon ve Kuluçka Merkezi’nde ise başta üniversiteli gençler olmak üzere teknoloji ve inovasyon odaklı girişimcilerinin destekleneceğini söyledi.

Nilüfer Üç Fidan Parkı’nda da gençler ile biraraya gelen Çolak, gitar ile çalınan şarkılara eşlik etti. Burada gençlerle yaptığı söyleşi de Çolak; “Düzenleyeceğimiz kültürel etkinliklerle Nilüfer’i yıldızı parlayan ilçe haline getireceğiz. Genç sanatçılarımıza başta mekânsal olmak üzere destek programları sunarak, kültür ve sanat üretimlerini teşvik edeceğiz” diye konuştu.