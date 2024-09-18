Bursa'da Nilüfer Belediyesi, ilçenin kırsal mahalleleri olan Büyükbalıklı ve Karacaoba’da imara aykırı inşa edilen toplam 1800 metrekare alana kurulu üç kaçak yapıyı yerle bir etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla kararlı mücadelesini kent genelinde sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle tarım arazileri üzerine kanuna aykırı inşa edilmiş yapılara karşı etkin bir çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri son olarak, kentin kırsal bölgeleri olan Büyükbalıklı ve Karacaoba mahallelerinde bulunan üç kaçak yapıyı yıktı.

Nilüfer İlçe Jandarma ve Nilüfer Belediyesi Zabıta ekiplerinin gözetiminde ve güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkımlarda, Büyükbalıklı Mahallesi’nde bin 100 metrekarelik iki depo ile Karacaoba Mahallesi’nde inşaat halindeki 800 metrekarelik bir depo kullanılamaz hale getirildi.