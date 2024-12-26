Türkiye’de ilk kez dijital platformda gerçekleştirilen, Nilüfer Mahalle Komitelerinde 770 temsilci göreve başlıyor. Mahallelere yapılacak hizmetlerde, komitelerin onayının alınacağını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Herkesin fikrinin yansıdığı bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Mahalle Komiteleri’ndeki arkadaşlarımızla birlikte dayanışma içinde çalışacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Mahalle Komiteleri’nde, seçimler tamamlandı. Türkiye’de ilk kez dijital platformda, “Nilüfer Her Yerde” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen seçim süreci ve sonuçları düzenlenen basın toplantısında ele alındı. Nilüfer Kent Konseyi’ndeki toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın katıldı.

1006 KİŞİ ADAY OLDU

Güzel ve başarılı bir seçim sürecini geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Dijital demokrasi denemesi yaptık. Hem adaylık başvuruları hem de oylamaları, ‘Nilüfer Her Yerde’ uygulamamız üzerinden yapıldı. 25 Kasım’da başlayan adaylık başvuruları, 8 Kasım’da sonlandı. Mahalle Komiteleri için toplam 1006 başvuru aldık. Bunların 425’i kadın, 79’u genç ve 30’u engelli adaylardan oluştu. Türkiye ortalamasının üzerindeki kadın aday sayısı bizleri sevindirdi. Bu sayının gelecekte artacağına inanıyorum” dedi.

770 KOMİTE ÜYESİ GÖREVE BAŞLIYOR

15 - 22 Aralık tarihlerindeki seçimlerde toplam 7 bin 713 kişinin oy kullandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Seçimlere katılım oranı yüzde 1,95 oldu. Bu oran düşük görünse de duyurular arttıkça ve uygulama daha fazla kullanıldıkça, katılım yükselecektir. En yüksek katılım ise yüzde 11,35 ile Kızılcıklı Mahallesi’nden geldi. Seçimlerin sonucunda 770 kişi Mahalle Komiteleri’nde görev almaya hak kazandı. Bunların 443’ü erkek, 327’si kadın. Amacımız kadın oranını yüzde 50’ye çıkararak, eşit temsili sağlamak. Toplumun doğru temsili için bu çok önemli. Herkesin fikrinin yansıdığı, kimsenin kendini öteki hissetmediği bir Nilüfer yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

Katılımcı demokrasi ve ortak akılla yönetim için Mahalle Komiteleri’ne büyük önem verdiklerinin altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Doğal üyelerle birlikte komitelerdeki üye sayısı 1487’ye çıktı. Bu arkadaşlarımızla birlikte dayanışma içinde çalışacağız. Mahallelere yapılacak hizmetlerde, Mahalle Komitesi’nin onayını alacağımızı taahhüt etmiştik. Bu sözümüzün de arkasında duracağız” dedi.

DİJİTAL KATILIM ARTACAK

Önümüzdeki süreçte “Nilüfer Her Yerde” uygulaması üzerinden, yeni dijital katılım alanları oluşturacaklarını da duyuran Başkan Şadi Özdemir, tüm Nilüferlileri uygulamayı indirmeye davet etti.

Seçimlerin ardından Nilüfer Mahalle Komiteleri’nde yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, seçim sürecinde “Nilüfer Her Yerde” mobil uygulamasının indirilme sayısının 15 bini geçtiğini belirtti. Seçimin dijital katılım açısından örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Aydın, “Bu daha başlangıç. Dijital dönüşümü sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.