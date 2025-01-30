Yazar Nehir Yarar, Nilüferli çocuklarla kütüphanede bir araya gelerek onları kitaplar diyarında yolculuğa çıkardı. Yarar, “Önüm Arkam Sağım Solum Sınav” isimli kitabından bölümler okuduğu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği, “Çocuklar Kütüphanede” söyleşisinde Yazar Nehir Yarar çocuklarla buluştu. Görükle’deki Koza Kütüphane’de gerçekleşen etkinliğe 10-13 yaş arası 50 çocuk katıldı.

Öğrenciler, Nehir Yarar’ın “Önüm Arkam Sağım Solum Sınav”, “Mor Yelekli Mucize” ve “Tavan Arası Sırlar” kitaplarıyla ilgili soruları doğrudan yazara sorma fırsatı buldu. “Kitapların ortaya çıkma hikâyesi nasıl oldu?”, “Kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanabiliriz?” gibi sorular soran çocuklar, Yarar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yazar Nehir Yarar, özellikle “Önüm Arkam Sağım Solum Sınav” kitabının yazılma sürecini paylaşarak, “Türkiye’de eğitim sistemi sınavlarla iç içe. Hepimiz bu sistemle mezun olup, meslek sahibi oluyoruz. Bu kitabı yazmamın amacı da sınav döneminde yaşanan yoğun stres ve kaygıyı biraz olsun azaltabilmek, çocukların yüzünü güldürebilmekti” dedi.

Yarar, çocuklara kitabı, ebeveynleri ve öğretmenleriyle paylaşmaları çağrısında bulunarak, “Onlar da kitabı okuduklarında kendilerini karakterlerin yerine koyacaklar” diye konuştu.

Yazar Nehir Yarar ayrıca küçük okurları için kitaplarını da imzaladı.