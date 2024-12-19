Bursa'da Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Özel Bursa Doku Koleji’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Teknik heyet ve oyuncular spor hayatlarındaki deneyimlerini paylaşarak, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı’nın başarılı sporcuları, profesyonel spor yaşamında karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını öğrencilere anlattı. Avrupa Şampiyonası’nı hedeflediklerini söyleyen sporcular, öğrencilere sporun hayatlarına neler kattığını örneklerle anlattı.

Özel Bursa Doku Koleji’nde düzenlenen ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Özel Bursa Doku Koleji Genel Müdürü Recep Kahraman ve Okul Müdürü Ayşenur İdikut da katıldı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’de sporun ve sporcunun her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Hentbol gibi teknik ve fiziksel güç gerektiren zorlu bir branşta, takımımızın gösterdiği başarı bizleri gururlandırıyor. Ligde ikinci sırada yer alan takımımız, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gerçekten çok başarılılar” dedi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da öğrencilere “spor yapın” çağrısında bulunarak, “Sporcu kaynağımız sizlersiniz. Spor sadece fiziksel değil, mental gelişiminize de büyük katkı sağlayacaktır. Sporun size neler kazandıracağını karşınızdaki sporcularda görebilirsiniz” diye konuştu. Özel Bursa Doku Koleji Genel Müdürü Recep Kahraman da öğrencilerin, başarılı sporcularla bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu söyleyerek, söyleşiye katılan sporculara teşekkür etti.