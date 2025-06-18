Bursa Nilüfer Belediyesi Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilen tatbikatla çocuklar afet anında yapılması gerekenleri öğrendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde afet tatbikatı düzenlendi. Minik öğrenciler, düzenlenen tatbikatla acil durumlarda alınması gereken önlemleri, afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri bizzat deneyimledi.

Tatbikat, siren sesleriyle başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte sınıflarında bulunan minikler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle korunmalı alanlara geçerek, pozisyonlarını aldılar. Ardından sınıflarını düzenli bir şekilde terk eden öğrenciler, kreş ve gündüz bakımevinin bahçe alanında toplandı.

Bahçede toplanan çocuklara Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personeli tarafından afet anında yapılması gerekenler detaylı olarak anlatıldı. Uzmanlar, toplanma alanlarının önemini vurgulayarak çocukların afet bilincini artırmaya yönelik bilgiler paylaştı.

Eğitici tatbikatın sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi.