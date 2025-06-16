Bursa Nilüfer Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören minikler, renkli drama gösterileriyle ailelerinin büyük beğenisini topladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Burak Berk ve Çamlıca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim alan minik öğrenciler, hazırladıkları özel yıl sonu drama gösterileriyle ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Modern eğitim yaklaşımıyla hizmet sunan Nilüfer Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerindeki öğrenciler, eğitim yılı boyunca kazandıkları becerileri ve yaratıcılıklarını Uğur Mumcu Sahnesi’nde sergiledi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının finalini drama gösterileriyle yapan minikler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yıl boyunca drama atölyelerine katılan 5-6 yaş grubundaki öğrenciler, öğretmenlerinin özenle hazırladığı zengin içerikli oyunları sahneledi. Tarihten günümüze, masallardan gerçek hikayelere kadar uzanan geniş repertuvarla hazırlanan gösterilerde, her iki kreşten onlarca çocuk sahne deneyimi yaşadı.

Küçük sanatçılar, renkli kostümleri ve etkileyici performanslarıyla salon dolduran ebeveynlerden tam not aldı.