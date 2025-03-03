Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde büyük ustalıkla üretilen, “Vuslat” adlı Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru Sanatlarının eserlerinden oluşan sergi, İnegöl Kent Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - “Vuslat” adlı Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru Sanatlarının eserlerinden oluşan sergi; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Asım Bulut, Mehmet İşleyen ve Mehmet Toksoy ile birçok sayıda protokol ve sanatseverin katılımı ile açıldı.

Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatlarından oluşan eserler, geçmişten günümüze ışık tutmakta ve geleneği bugüne taşıyor. Geleneksel kültür ve sanatların en güzel yansımalarından olan eserler, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından titizlikle çalışıldı.

Tasarlanıp uygulanan eserler; Hat eserleri, el yapımı kâğıt ve yine el yapımı mürekkeplerle oluşturuldu. Sülüs, nesih, talik gibi yazı çeşitleri kullanıldı. Tezhip ve minyatür eserleri kâğıt üzerine suluboya, guaj, akrilik, çeşitli mürekkepler ve 24 karat altın kullanılarak üretildi.

Boyama tekniklerinden halkar, tarama, noktalama, gölgelendirme, altınlama, çift tahrir gibi teknikler uygulandı. Ebru eserlerinde yalın katı, noktalama tekniği kullanılmış ve ebru kağıtları farklı formlara dönüştürüldü. Desenler tasarım olup geleneksel sanatlara uygun olarak yapıldı.

Geleneksel kültür ve sanatlarımızı yansıtan “Vuslat” adlı Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru çalışmalarının yer aldığı eserlerin yeni nesillere tanıtılmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan sergi, 2 Nisan’a kadar İnegöl Kent Müzesi’nde sanatseverin beğenisine sunulacak.