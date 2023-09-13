Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, semt pazarına inerek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Başkan Aykurt’a bu anlarda Herkes Duysun ekibi eşlik etti.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Ürünlerin organik ve köylülerin yetiştirdiği ürünler olduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt, vatandaşlar ile uzun uzun sohbet etti.

https://youtu.be/3Eew40W5its

Orhaneli’de her yıl düzenli olarak yapılan ve gelenek haline gelen bereket duası bu yıl da es geçilmedi. Başkan Aykurt’un ve vatandaşların katılımıyla pazarda Bereket Duası edildi.

Dua sonrasında Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, pazar esnafı ve vatandaşlara çay ikram edip sohbet etti.