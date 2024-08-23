Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Deliballılar köyünde inceleme yapan ve vatandaşlarla görüşen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 20 yıl insanlara evlerinin restore edileceğine ilişkin söz veren devletin sözünün havada kaldığına şahit olurken, bu kararla birlikte köyün harabeye döndüğünü söyledi. Konuyu önergeyle TBMM'ye taşıyacağını belirten Milletvekili Türkoğlu, Deliballı vatandaşlar delirmesin de ne yapsın!” yorumunda bulundu.BURSA (İGFA) - 20 yıl önce SİT alanı ilan edilen Bursa Orhaneli’ye bağlı Deliballılar köyünde vatandaşın bir çivi çakması bile yasak. Tarihi değerde herhangi bir yapının dahi olmadığı 200 haneli köy, onarıma ihtiyaç duyan evlerin harabeye dönmesi nedeniyle 30 haneye düştü.

Köyün kadın muhtarı Makbule Yanmaz da, “Yetkililer bize restorasyonların yüzde 65’ni karşılayacaklarının sözünü vererek köyümüzü SİT alanı ilan edip gittiler. 20 yıl önce gidiş o gidiş. Suç olduğu için kendimiz de yapamadık. Bütün evlerimiz çürüyüp gitti. Kala kala 30 hane kaldı. Onlar da yıkıldı yıkılacak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Köyümüzün yok olması mı isteniyor? Hiç bir devlet yetkilisi sesimizi duymuyor. Deliballılar sahipsiz kaldı!” dedi.

Konuyu soru önergesiyle TBMM’ye taşıyacağını belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Gittik, kendi gözlerimizle gördük. Allah için Deliballılar’da bir tane bile tarihi özellikte yapı veya eser görmedik. SİT Kararı tam 20 yıl önce alınmış, belki o tarihte, evler mimari açıdan bir değer ifade ediyordu. Ancak restorasyon sözü yerine gelmeyince yıllar içinde bütün evler yıkılmış, harabeye dönmüş. Vatandaşın çoğu da evlerine çivi dahi çakamayınca köyü terketmek zorunda kalmış. Kala kala köyde 30 ev kalmış, onlarda ayakta kalma mücadelesi veriyor. Böyle bir duyarsızlık, böyle bir sorumsuzluk olur mu. Deliballılar’ı yaşatmaya çalışan hemşerilerimizin haklarının takipçisi olacağız. Devlet adına yetki kullananları da sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” diye konuştu.