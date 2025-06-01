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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı soruşturmasıyla tespit edilen H.K.'nin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiğini duyururken, adli makamlarca yapılan sorgulamanın ardından zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

M.K. adlı şahsın bağ evinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, cinayet şüphelisi H.K., gözaltına alındı.

Bursa Yenişehir’de yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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