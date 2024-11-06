Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Şehit Bülent Albayrak Okulu’nda bir velinin ders esnasında sınıfa girip, öğrenciler çıktıktan sonra sınıfı dağıttığı görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu. Acar, haberlere konu olayın çarpıtıldığını öne sürdü.BURSA (İGFA) - Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Ramazan Acar, geçtiğimiz günlerde Şehit Bülent Albayrak Okulu’nda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamuoyuna yanlış bilgi aktarıldığını dile getiren Acar, sosyal medyada yapılmış olan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Başkan Acar, “Şehit Bülent Albayrak İO Müdürü Sn. Hatice Erdaş ve eğitim çalışanı arkadaşlarımızın yanındayız, gerçekler gün gibi ortadayken manipülasyon yapma gayretinde olan yapıları da esefle kınıyoruz. Orhangazi İlçe ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuya dair incelemelerini sürdürüyor. "Okulda daha önce de benzer olayın olduğu ve idarenin ilgisiz kaldığı" gibi aslı olmayan iftiraları hukuki boyutları ile takip ediyoruz. En başından beri Eğitim Bir-Sen Orhangazi İlçe Temsilciliğimiz konuyu yakından takip etmektedir. Yetkili sendika olarak, her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağız ve konunun geçtiği okuldaki tüm eğitim paydaşlarının yanındayız.” diye konuştu..