Sanayi şehri Bursa’nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Bursa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılan temizlik ve çevre düzenlemeleri vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Sanayi kenti Bursa’nın en büyük sanayi bölgelerinin başında gelen Bursa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılan temizlik düzenlemeleri takdir topladı.

Çalışanların ve ayrıca vatandaşların takdirini toplayan Bursa OSB’nin temiz görüntüsü sanayi bölgelerinin düzenli bir şekilde kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

Bursa’da bulunan çoğu sanayi bölgesine nazaran temiz bir halde görüntülenen OSB, bu anlamda büyük bir teşvik göstergesi oldu.