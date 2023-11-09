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Bursa'da Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Hizmetleri Birimi koordinesinde müdürlüklere yangın esnasında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar anlatılarak uygulamalı olarak gösterildi. Yakılan ateş belediye personeli tarafından yangın söndürme tüpleriyle başarılı bir şekilde söndürüldü.BURSA (İGFA) - Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, yangınları önlemek için alınması gereken tedbirler ve özellikle kapalı alanlarda yangın ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı.

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri Zabıta Müdürlüğü’nde yangın tatbikatı düzenledi. Kontrollü bir şekilde yakılan ateş yangın tüpleri kullanılarak personel tarafından sırayla söndürüldü.

Yangın türleri ve yangına ilk müdahalenin öneminin anlatıldığı zabıta personeline olası bir yangın durumunda yapılması ile yapılmaması gerekenler tatbikatla gösterildi. Tatbikatta yangın türleri hakkında bilgi alan personeller, yangına bilinçli şekilde müdahale etmeyi de öğrendi.

Osmangazi Belediyesi sivil savunma uzmanları yangınlar hakkında şu bilgileri verdi:

“A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır, bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel söndürme maddesi sudur. B sınıfı yangınlar sıvı madde yangınlarıdır, söndürme prensibi boğmadır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır, bu yangınlarda ilk yapacağımız iş, gazı kesmektir sonra yangına müdahale etmektir. D sınıfı kategorisindeki metal yangınları çok yüksek derecelerde tutuştuğu için her yerde olmaz. Genellikle mutfaklarda meydana gelen F tipi yangınlarıysa yağ yangınlarıdır. Bu yangınlarda su kesinlikle kullanılmaz, su yangını büyütür. Böyle durumlarda da ateşi boğmak gerekir.”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hizmet içi eğitimlerle hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlıyoruz” dedi.