Bursa Osmangazi Belediyesi, daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmak adına çeşitli nedenlerle bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, bir yandan ilçenin farklı noktalarında yeni yol açma çalışmaları yürütürken, bir yandan da bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde olumsuz hava koşulları, kazı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların geçişleri sebebiyle deforme olan yollarda sıcak yama asfalt çalışması yaptı. Araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu muhtelif cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekipler, sürdürdükleri hummalı çalışmayla yolların daha konforlu olmasını sağlıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, asfalt yama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Halkımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi adına ulaşım alanında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Halkımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek, yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.