Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Çiftehavuzlar Mahallesi'nde düzenlediği iftar programıyla bin kişiyi aynı sofrada bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının manevi havasını her akşam farklı bir mahallede düzenlediği iftar programıyla yaşatmayı sürdürüyor. Başkan Aydın, Kadir gecesinde Çiftehavuzlar mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek beraber iftar açtı.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Çiftehavuzlar Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda mahalle sakini katıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği iftar programında iftar sofraları dolup taştı. Çiftehavuzlar sakini bin kişi Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’la beraber iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Güzel iftar bir organizasyonunda Çiftehavuzlar mahalle sakinleriyle iftar sofrasında buluştuklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Allah yenilerine eriştirsin, yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah sağlık, huzur ve mutlulukla bayram gelsin. Allah nice Ramazan ayına eriştirir inşallah, bizim iftar soframıza ortak ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftehavuzlar Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman, iftar organizasyonu düzenleyerek mahalle sakinlerini güzel akşamda bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti. İftar Programının ardından Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından Emek Adnan Menderes Cami’nde teravi namazı çıkışı vatandaşlara kandil simidi dağıtımı yapıldı.