Bursa'da Osmangazi Belediyesi, yaz aylarında 338 bin çiçeği toprakla buluşturarak ilçenin güzelliğine güzellik katıyor.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilçedeki park, refüj ve yeşil alanlara çiçekler ekmeye başladı.

Doğanın korunması ve güzelleştirilmesi adına örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, ilçenin birçok yerindeki yeşil alanlara çiçekler ekerek, Osmangazililere görsel bir şölen sunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde toplam 338 bin çiçek ekecek. Park ve yeşil alanlara dikilen begonya, petunya, kadife, cam güzeli ve aslanağzı gibi 18 farklı türde çiçek, rengarenk görüntüleri ile vatandaşların beğenisini topluyor. Rengarenk çiçekler vatandaşlara keyif alacakları bir yaşam alanı oluşturuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaz dönemi boyunca çiçek ekimini sürdüreceklerini belirterek, “Osmangazi’nin cadde, sokak, refüj ve parkları bu yaz rengarenk olacak” dedi.