Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçenin hem kültürel hem sosyal yaşamına değer katacak olan iki önemli hizmeti, aynı çatı altında Osmangazililer ile buluşturuyor. Çifte açılış tarihi 20 Temmuz 2024 Cumartesi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, misafirlerine geniş bir kitap koleksiyonu sunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacak olan Genç Kafe’yi hizmete açmaya hazırlanıyor.

Osmangazi Meydanı’nda iki kat olarak hayata geçirilen projenin ilk katında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan kütüphane, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayacak.

Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak. Osmangazili kitapseverler, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanırken, kahvelerini yudumlayacak.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe, kentin tam merkezinde yer alması ve Osmangazi Metro İstasyonu çıkışının hemen yanındaki konumu ile kolay ulaşım imkanı da sunuyor.

Aynı çatı altında yer alan iki önemli eser, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’da kapılarını yurttaşlara açacak.