Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve onlara keyifli bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirdiği Koğukçınar Emekliler Lokali törenle hizmete açıldı. Lokalde çay fiyatı 5 TL olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik projeleriyle ilçeye değer katmaya devam ediyor. Osmangazili emeklilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Koğukçınar Emekliler Lokali, törenle hizmete açıldı.

Geçtiğimiz dönemde mahalle muhtarlık binası olarak kullanılan yapı, yenilenerek modern bir emekli lokaline dönüştürüldü. Açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Koğukçınar Mahalle Muhtarı Sait Ergen, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“EMEKLİLERİMİZE DESTEK OLMAK ZORUNDAYIZ”

Açılışta konuşan Başkan Erkan Aydın, emekli lokallerinin seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatarak, “Bu projeyi ilk olarak Koğukçınar Mahallemizden başlatmak istedik. Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde emeklilerimiz geçinmekte zorlanıyor. Sosyalleşme ihtiyacı içinde olan emeklilerimiz için böyle bir alanı hayata geçirdik. Sosyalleşmeyi unutan bir emekli Türkiye’si var” dedi.

Geçtiğimiz yılın ‘emekliler yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Erkan Aydın, “Emeklilerimiz adeta hayatta kalma mücadelesi verdi. Bu nedenle projelerimizde onlara öncelik verdik. Lokalde çay fiyatını 1 TL yapmak istedik ama bu da esnafa zarar vermemek adına uygun olmadı. O yüzden uygun saatlerde, esnafı da mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yaptık” ifadelerini kullandı.

Osmangazi’nin dört bir yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirten Başkan Erkan Aydın, “Son 15 ayda 10’dan fazla temel attık. Önümüzdeki günlerde yeni açılışlar ve projelerle Osmangazi’yi her yönüyle kalkındırmak istiyoruz. Kent lokantaları, kütüphaneler, genç kafeler, emekli lokalleri ve kreşlerle tüm mahalleleri kapsayan bir hizmet ağı kuruyoruz” dedi.

Koğukçınar Mahalle Muhtarı Sait Ergen de “Atıl kalan bu yapının emekliler için değerlendirilmesi çok isabetli oldu. Mahallemiz için güzel bir dönüşüm sağlandı. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu arada Koğukçınar Emekliler Lokali’ni ziyaret eden mahalle sakinlerinden Hayri Vatansever ise, “Burası çevre mahalle sakinleri için de güzel bir buluşma noktası oldu. Hem uygun fiyatlı hem de sakin. Çayın 5 TL olması bile büyük nimet. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Açılış sonrası Başkan Erkan Aydın, taksi esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Koğukçınar Emekliler Lokali, 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokalde çay fiyatı ise 5 TL olarak belirlendi.