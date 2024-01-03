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Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçtiğimiz yıl Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Osmangazi Belediyesi olarak 2023 yılını hizmetlerle yoğun bir şekilde geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, “136 mahallemizde asfalt ve temizlik başta olmak üzere her alanda hizmet ürettik. Eğitim desteğinden, ev ziyaretlerimize, ihtiyaç sahiplerine destekten istihdam sağlamaya, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisinden, atıkların geri dönüşümüne kadar birçok konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Osmangazi Meydanı’nın ilk etabı tamamlandı, artık son rötuşlar yapılıyor. Şehrimiz için çok güzel bir eser ortaya çıkıyor.” diyerek yeni meydanın önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını müjdeledi.

Başkan Dündar, Üftade Türbesi çevresinde Hisar Önü Kentsel Koruma Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu bölgedeki riskli binaların kamulaştırma çalışmaları için 65 milyon TL harcadık. O bölgedeki meydan düzenleme çalışmalarına başladık. Tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi.