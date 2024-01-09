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Osmangazi Belediyesi, ilçenin sağlıklı ve planlı yapılaşması adına tehlike arz eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. İsmetiye Mahallesi’nde çökmek üzere olan metruk binayı yıkan belediye ekipleri, mahalle sakinleri için önemli bir sorunu ortadan kaldırdı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, madde bağımlılarının meskeni haline gelen, doğurduğu sosyal risklerin yanı sıra görüntü kirliliği ve haşere oluşumuna da neden olan metruk binaların yıkımını 2024 yılında da sürdürüyor.

İlçe sınırları içinde mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit ediliyor ve hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. Belediye ekipleri, son olarak İsmetiye Mahallesi’nde yer alan metruk binayı iş makinesi ile yıktı. Güvenlik tedbirleri altında yapılan yıkım, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, metruk binanın yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini ifade etti.