Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,Akpınar Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanında pazarcı esnafı ile buluşarak çorba ikramında bulundu. Tezgâhları tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, alışveriş yapan vatandaşlarla ile sohbet etti.BURSA (İGFA) - Sabah erken saatte vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın buluşması samimi görüntülere sahne oldu.

Pazarcı esnafına hizmetleri için teşekkür eden Başkan Dündar, “Pazarcı esnafımız yaz kış, soğuk sıcak demeden her zaman taze meyve ve sebzeyi bizlere sunuyor. Pazarlar, şehrin, mahallelerin kalbinin attığı yerler. Bizler de esnafımız ve vatandaşlarımızla buluşarak onlarla sohbet ediyor, öneri ve taleplerini dinliyoruz. Osmangazi’mizin her sokağına, her mahallemize nasıl dokunuruz, daha fazla neler yapabiliriz birlikte karar veriyoruz. Osmangazi’de pazar yerlerini cadde ve sokak aralarından kurtarıp, modern kapalı alanlara taşıdık. Türkiye’de en çok pazar yerine sahip belediyeyiz. Esnafımız ve vatandaşlarımız, 4 mevsim daha modern ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilme imkânı buluyor. Kazancınız bereketli, pazarınız hayırlı olsun.” dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksuda her zaman kendilerine büyük destek veren Başkan Dündar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.