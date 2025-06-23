Bursa Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2024-2025 sezonu öğrencileri, Orhan Kemal’in çarpıcı eseri ‘Tersine Dünya’ ile izleyiciyi karşısına çıkacak.BURSA (İGFA) - Kadınlarla erkeklerin rollerini değiş tokuş ettiği bir dünya nasıl olurdu? sorusuna cevap verilen oyun, 25 Haziran Çarşamba günü Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2024-2025 sezonu öğrencileri, yeni bir oyunla daha tiyatro severlerle buluşuyor. Orhan Kemal’in çarpıcı eseri ‘Tersine Dünya’ ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, izleyiciyi kahkaha ve düşündürücülük arasında gidip gelen sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor. Orhan Kemal’in aynı adlı romanından sahneye taşınan oyunda erkek ve kadının toplumsal rolleri değiştirilerek cinsel kimlikler üzerindeki sosyal aksaklıklar, toplumsal baskının açtığı arızalar ele alınıyor. Toplumsal normların ters yüz edildiği bu mizahi anlatı, seyirciyi hem eğlendiriyor hem de alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor.

Işık Öğütçü tarafından uyarlanan, Kübra Tüzgün tarafından yönetilen ‘Tersine Dünya’ oyunu, 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30’da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunun öncesinde, Orhan Kemal’in oğlu olan ve ‘Tersine Dünya’ eserini tiyatroya uyarlayan Işık Öğütçü tarafından imza günü düzenlenecektir.