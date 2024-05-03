Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Haluk Levent’i Osmangazililer ile buluşturacak.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Haluk Levent konseriyle coşkuyla kutlanacak.

Osmangazi Meydanı’nda 7’den 70’e on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konser ile 19 Mayıs coşkusu zirveye çıkacak. Ünlü şarkıcının seslendireceği şarkı, türkü ve marşlara eşlik ederek tek bir ağızdan söyleyecek olan Bursalılar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamanın keyfine varacak. Konserde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da gençlere hitap edecek.

Tüm Bursalıları Osmangazi’de düzenlenecek 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Başkan Aydın, “19 Mayıs, gençliğe bırakılan sonsuz emanet, bağımsızlığımızın ilk adımıdır. Osmangazi’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı binlerce gençle birlikte kutlayacağız. Tüm Bursalıları bayram sevincini hep birlikte yaşamak için Osmangazi Meydanı’na davet ediyorum” diye konuştu.