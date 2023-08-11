Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde sakinler merkeze çıkan yolun kapatılması ile kötü kokan dereden şikayetlerini "20 yıldır çözülemeyen sorun" olarak dile getirdiler.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - "Mahallemin Muhtarları" programı bu hafta, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ni konuk etti. Mahallenin sorunları mahalle halkı, esnafı ve muhtarıyla konuşuldu.

“300 BİN VATANDAŞIN YOLU KAPALI”

Herkes Duysun mikrofonlarına konuşan Panayır Mahalle Muhtarı Binali Taş, 40 yıldır bu mahallede yaşadığını belirterek, yeni seçim döneminde de mahalle halkının desteği halinde yeniden aday olabileceğini söyledi.

Mahallede en büyük sorunun yollar olduğuna dikkati çeken Muhtar Taş, "T2 Tramvay hattı geldiği için merkeze giden kavşağımız kapatıldı. Defalarca yetkililere bildirdik, yolumuzun açılmasını istedik. Yalnızca Panayır değil, 4 mahalle bu yolu kullanıyor. Burada 300 bin vatandaşın yolu kapalıdır. Ulaşım için Nilüfer çayının etrafını kullanıyorlar. Orası sakıncalı bir yol, her gün kazalar meydana geliyor. Burası büyük bir mahalle ve Bursa’ya dönüş için bir kavşağa ihtiyacımız var" diye konuştu.

https://youtu.be/pcVv4xECQKs

Bir diğer problemin imar sorunu olduğunu belirten Taş, “Buttim ve Otokoop esnafı mahallemizdeki sağlık ocağında tedavi oluyorlar fakat sağlık ocağımıza çürük raporu verildi. Bizde girişimde bulunduk ve Osmangazi Belediyesi kapalı pazar alanımızın yanında bir sağlık tesisi için onay verdi lakin proje başlamadı buranın bir an önce faaliyete geçmesini talep ediyorum. Vatandaşlarımız bu yeni binada tedavi olsunlar. Bizim imarımız, köy imarıdır. Kat emsalinin yükseltilmesini talep ediyorum. Bu 4 yılda bir düz lise, bir meslek lisesi, ortaokul, ilkokul ve anaokulu yerlerinin imarını oluşturduk. Yeni dönemde muhtarlığa seçilirsem bu okulları eğitime açık hale getireceğim. Son olarak da asfaltımız çok bozuk, buradan yetkililere sesleniyorum bizim asfaltımızın düzeltilmesini istiyoruz.” dedi.

Mahalle esnaflarından bir eczane çalışanı, park sorununa dikkati çekerken, mahalle sakinleri de mahaleye olan giriş ve çıkış yollarının yıllardır problem olduğuna dem vurdu.

Tramvayın yapılmasıyla mahallenin çıkış yolunun kapandığını ve atıl hale dönüştüğünü öne süren mahalle sakini, "Bu durum esnafını da oldukça olumsuz etkileniyor. Köprü altından geçmek zorunda kalıyoruz ve alan dar, araçların dereye yuvarlanma durumları oluyor. Çok kaza oluyor. Bu yol için eylem yapacağız. Belediye bu mahalle ile ilgilenmiyor. Belediye başkanımız buraya seçimden seçime geliyor. Yollar ve kaldırımlar kötü. Bursa’nın en zayıf mahallesi burası, oldukça geri kalmış bir mahalle. Bir üst geçit, kavşak yapılmalı. Bir diğer eksiklik ise, geniş kapsamlı halkın dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği bir alan yok. Çocuklarımız için sosyal aktivite yapabilecekleri hiçbir yer yok. Herhangi bir kadın derneği ve kuruluşu yok. Mahallemizde bir takım yenilikler yapıldı fakat gençlerimiz ve kadınlarımız için sosyal alan istiyoruz" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

DERE ZEHİR SAÇIYOR

35 yıldır bu mahallede yaşadığını belirten bir vatandaş, “Dere kokuyor. Zehir saçıyor. Vatandaş kanser oluyor. Bu dereyi görün. Sivrisinek milleti öldürüyor. Cam açıp hava alamıyoruz.” diye tepki gösterdi.