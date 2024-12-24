Bursa'da Osmangazi’nin yılın her mevsiminde güzel ve bakımlı görünmesi için çalışan Osmangazi Belediyesi, kış döneminde 300 bin mevsimlik çiçeği toprak ile buluşturuyor. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, yazın olduğu gibi kış mevsiminde de binlerce çiçeği toprakla buluşturmaya devam ediyor. Kış aylarında kenti daha da güzelleştirmek adına yürütülen çalışmalar kapsamında kış çiçekleri ilçenin çeşitli noktalarına ekilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında 300 bin çiçek toprakla buluşacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ekim çalışmaları kapsamında hercai, çuha, sıklamen, süs lahanası, nergis ve şeker tabağı, ilçe genelindeki parklara, meydanlara ve refüjlere ekilecek. Çiçeklerin açması ile birlikte Osmangazi, ilkbaharda rengarenk bir görünüme kavuşacak.

Osmangazi Belediyesi, çiçek dikimi çalışmaları ile yeşil alan miktarını her geçen yıl artmaya devam ederken, vatandaşlar da oluşturulan görsel güzelliği beğeniyle izliyor.