Ulaşımda kaliteyi arttırmak amacıyla ilçenin dört bir yanında yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi,asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü asfaltlama çalışmaları ile ulaşımı daha konforlu hale getiriyor.

Eskimiş ve bozuk yolları asfalt dökerek yenileyen belediye ekipleri, yaz mevsimini fırsat bilerek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmalar kapsamında hava ve asfalt sıcaklığına meydan okuyarak çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Altınova Mahallesi’ndeki Fuar Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirdi. İlk olarak freze makinası ile kazınan cadde, toplam 10 bin metrekare sıcak asfalt ile kaplandı.

Yapılan asfaltlama çalışmalarını AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. BUTTİM Ticaret Merkezi civarındaki yollarda asfaltlama çalışmalarına başladık. Fuar merkezinden İstanbul Caddesi’ne kadar devam eden bu caddeyi freze çalışmasının ardından sıcak asfaltlakaplıyoruz. Yenilenen bu yol, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.