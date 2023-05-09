Bursa'da Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline, sahipsiz hayvanların daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri adına meslek içi eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleşen eğitim programında Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, müdürlük personelini kedi ve köpekler için başlıca stres kaynaklarının tanımlanması, stresin yol açabileceği hastalıklar ile stresin azaltılması için uygulanabilecek tedavi yöntemleri konularında bilgilendirdi.

Bunun yanı sıra hayvan refahı açısından tüm geçici bakım evi çalışanlarının dikkat etmesi gereken hususlara değinen Yalçın, uygun yakalama ve taşıma tekniklerini de gösterdi.

Avrupa’nın en büyük tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanının bakım ile tedavisinin yapıldığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, can dostlar için eğitim programlarını aralıksız sürdüreceklerinin altını çizdi.