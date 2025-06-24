Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Alacahırka’da kentsel dönüşüm için planlama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu, vatandaşlarla buluşarak hizmet odaklı çalışmalarını anlattı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İvazpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. İvazpaşa Meydanı’ndaki buluşmaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ile İvazpaşa, Alipaşa, Mollafenari, Mollagürani, Alacahırka, Pınarbaşı, Maksem, Alaaddin ve Osmangazi mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Aydın, “Kısıtlı kaynaklarla Osmangazi’nin her köşesine hizmet götürmek için 7/24 çalışıyoruz. Bahane üretmiyoruz, halkımızla birebir temas halindeyiz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz, mahallelerimizi tek tek geziyoruz. 5 yıllık sürenin farkındayız, bu yüzden durmaksızın hizmet üretiyoruz” dedi.

Bursa ve Osmangazi’ye en yüksek standartta hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Aydın, “İyi olan yerleri daha iyi hale getirmek, eksikleri tamamlamak için çaba harcıyoruz. Hizmetlerimizin vatandaşta nasıl karşılık bulduğunu ölçüyoruz. Bursa’nın çocuğuyuz, tek derdimiz bu güzel kente hizmet etmek” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PROJELER HIZ KESMİYOR

Alacahırka Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için bir firmanın kapsamlı planlama çalışmasını tamamladığını müjdeleyen Aydın, “Yolların açılması ve Uludağ’a ulaşımı kolaylaştıracak plan değişikliklerine başlıyoruz. Bursa’nın en güzel yerlerinden birini hak ettiği değere kavuşturacağız” dedi.

Ayrıca, Arkeopark Müzesi’nin ağustos ayında açılacağını, Maksem’de kültür merkezi, kafeterya ve kütüphane planlandığını, Kolsuz Faik Fabrikası’nın kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Aydın, bürokratik süreçlerin zaman aldığını ancak tüm projelerin titizlikle takip edildiğini vurguladı. “Eksiklerimiz olabilir, ama iyi niyetle elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” diyen Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Aydın, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan projelerle Osmangazi’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.