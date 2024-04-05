Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Aydın, 5 yıl boyunca birlikte çalışacağı mesai arkadaşlarına mutlu bayramlar diledi.BURSA (İGFA) - Mazbatasını almasının ardından devir teslim töreni ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanlığı görevine başlayan Erkan Aydın, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve mesainin son günü olması sebebiyle Osmangazi Meydanı’nda belediye personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma törenine eşi ile birlikte katılan Başkan Aydın, belediye personeli ile tanıştı. Bayramlaşma töreninde CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de yer aldı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Başkan Aydın, “5 yıl boyunca hep birlikte en iyi hizmeti hak eden Osmangazili vatandaşlarımız için çalışacağız. Siz değerli personelimizin ve eski belediye başkanlarımızın çalışmaları ile ilçemizde bugüne kadar birçok önemli hizmetler hayata geçirildi. Şimdi görev sırası bizde. Uyum içerisinde hep birlikte çalışarak, hizmet çıtasını daha da yukarı taşıyacağız. Hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Aileleriniz ile birlikte mutlu bayramlar diliyorum” dedi.