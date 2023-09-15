Bursa'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk haftasında her gün farklı bir okul ziyareti yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrenci ve öğretmenlerin yanında oldu.BURSA (İGFA)- Yeni eğitim öğretim yılında Osmangazi ilçesinde 254 okulda 187 bin öğrenci ders başı yaparken, Başkan Dündar hafta boyunca her gün farklı bir okulda mesaiye başladı.

Geleceğin yarınları öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere başarılar dileyen Dündar, yardım kitap seti hediyesiyle üniversite sınavına hazırlanan gençlere eğitim desteğinde bulundu.

Son olarak Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki Kırcılar Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sınıfları tek tek gezerek sohbet ederken, hayata dair tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilik dönemlerinde zamanı verimli değerlendirmenin önemine dikkat çeken Başkan Dündar, “Zaman hepimiz için çok değerli. Akıp gittiği zaman geri gelmiyor. Okullarımız, zamanı boş geçirmeden en iyi şekilde değerlendirdiğimiz yerlerdir. Belediye olarak ilçemizdeki bütün okullarımızın ihtiyaçlarına gidermeye gayret gösteriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerin en iyi şartlarda öğrenim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışıyorsak, çok istiyorsak hedefe ulaşırız. Belediyemizin bilgi evleri ve kütüphaneleri siz öğrencilerimizin hizmetinde. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.