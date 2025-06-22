Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’ylabirlikte düzenlediği Biathle yarışlarına katılan sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.BURSA (İGFA) - Sporun her alanına büyük destekler veren Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca Sukaypark Tesisleri’nde düzenlediği spor organizasyonlarıyla çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Yarışların ikinci günü ise Biathle, müsabakalarına sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’yla ortaklaşa düzenlendiği Biathle, yarışlarına Bursa, Ankara, Konya, İstanbul ve Balıkesir’den 11 takımdan oluşan 9-17 yaş arası 180 sporcunun katıldı. Sporcular koşu ve yüzme olmak üzere 2 branşta tüm yeteneklerini sergilerken ailelerde sporculara büyük destek verdi.

Yarışlar 23 Haziran tarihinde düzenlenecek 4. Bölge 2. Etap Akuatlon, müsabakalarıyla son bulacak.

Biathle, yarışlarında dereceye giren sporcuların madalyaları Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, tarafından verildi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, “Geçtiğimiz hafta Osmangazi gençlik spor festivalini yaptık. Bu hafta ise 21-22-23 Haziran tarihlerindeTürkiye Modern Pentatlon Federasyonu’yla birlikteTriathle, Biathle ve 4. Bölge 2. Etap Akuatlon, yarışları gerçekleşiyor. Bugün 180 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Biathle, yarışlarının sonuna geldik. Katılan tüm sporculara başarılar diliyoruz. Tesislerimiz her zaman sporculara açık, yaz boyunca spor organizasyonlarımız devam edecek” dedi.