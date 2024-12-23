Bursa Osmangazi Belediyesi, Yaşamdaş Derneği ile birlikte düzenlediği klasik müzik konseri ile Osmangazililere sanat dolu bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu konserler ile Osmangazilileri müziğin büyülü dünyasında bir araya getirmeye devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi ve Yaşamdaş Derneği işbirliğinde düzenlenen klasik müzik konseri, Ördekli Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Piyanoda Özgür Deniz Akalın, kemanda Yılmaz Lekesizgöz, fagotta Berkay Okay ve viyolonselde Ece Şensin’in yer aldığı grup, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Geniş bir repertuvarla dinleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sunan müzisyenler, Johann Sebastian Bach, Aleksander Glazunov, Eugene Bozza ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky gibi önemli bestecilerin eserlerine konserde yer verdi. Repertuarı dinleyen müzikseverler, konserden büyük keyif aldı. Müzisyenler, konser sonunda dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.